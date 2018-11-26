banner999
TUSAŞ Pakistan Savunma Fuarı'nda
TUSAŞ Pakistan Savunma Fuarı'nda
Ali Dürüst'ten yeni karar
Ali Dürüst'ten yeni karar
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan flaş karar
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan flaş karar
Sektörel güven endeksleri açıklandı
Sektörel güven endeksleri açıklandı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı neden boşandı? Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandı.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı neden boşandı? Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Silivri Adliyesi'ne gelen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.

Mahkeme, çiftin anlaşmalı boşanmasına karar verdi.

Acun Ilıcalı adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her evlilikte boşanmalar olabilir. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için uğraştık, birkaç defa denedik olmadı. Bu duruma insani yönden bakmamız lazım. Sonuçta ikimiz için hayırlısı bu oldu. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olmasın. İddiaların hepsi çirkindir, severek evlendik, yürütemedik ve saygı ile ayrıldık." dedi.

Açıklamalarından ardından Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, adliyeden ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #acun ılıcalı #şeyma subaşı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.