Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan kavgaya yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında, hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi
Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan kavgaya yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında, hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.