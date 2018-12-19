Sıla-Ahmet Kural davasında flaş gelişme... Ahmet Kural'a hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan kavgaya yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında, hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi



Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan kavgaya yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında, hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.