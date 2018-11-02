Yapı Kredi Bankası, sanatçı Sıla Gençoğlu'na şiddet uygulayan Ahmet Kural ile çalışmayacaklarını duyurdu

Yapı Kredi Bankası, sanatçı Sıla Gençoğlu'na şiddet uygulayan Ahmet Kural ile çalışmayacaklarını duyurdu



Kamuoyuna yansıyan açıklama şöyle:



"Bankacılık sektöründe, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla öncü rol üstlenen ve kadın istihdamı konusunda sektörüne uzun yıllardır liderlik yapan bir kurum olarak, reklam kampanyamızda yer alan oyuncu Ahmet Kural hakkında kamuoyuna yansıyan haberleri titizlikle takip takip etmekteyiz.

Bahsi geçen iddialar ve iddialara konu teşkil eden davranışların bankamızın etik anlayışı ile bağdaşması söz konusu değildir.

Konunun yargıya intikal etmiş olması sebebiyle, ek karar ve yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydı ile, yargının vereceği nihai karara kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bununla birlikte, mevcut iletişim çalışmalarımızı durdurduğumuzu ve Ahmet Kural ile olan iş birliğimize devam etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacısı olarak, iletişim çalışmalarımız da dahil olmak üzere işimizin her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna saygı ile bildiririz."









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