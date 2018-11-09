Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla oyuncu Ahmet Kural hakkında başlatılan soruşturmanın dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi olması üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor.



Soruşturmaya bakan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısı, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.



Uzlaştırma Bürosu savcısı, dava dosyasına bir uzlaştırmacı atayarak, bir araya getirilecek taraflara uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak.



Uzlaştırmacının hazırladığı rapora göre, taraflar uzlaşırsa ya da Kural'ın suçsuz olduğu değerlendirilirse takipsizlik kararı verilecek.



Savcı, tarafların uzlaşmaması ya da Kural'ın atılı suçları işlediğine kanaat getirmesi halinde Türk Ceza Kanunu'na göre iddianame hazırlayacak.



Olay



Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Ailesi Mahkemesi'ne başvurarak, fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural'ın müvekkiline 3 ay yaklaşmamasına yönelik karar aldırmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Gençoğlu, savcılığa "müşteki" sıfatıyla ifade vermişti.



Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Gençoğlu, kendisine uygulanan şiddet nedeniyle Kural'dan şikayetçi olduğunu belirtmişti.



Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, Ahmet Kural'ı 5 Kasım Pazartesi günü "şüpheli" olarak ifade vermek üzere adliyeye çağırmıştı. Kural geçtiğimiz günlerde avukatıyla soruşturma savcılığına ifade vermişti.