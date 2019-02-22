Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun darp ettiği iddialarıyla ilgili açılan davada yeni gelişme yaşandı. WhatsApp'tan gönderilen bir mesaj üzerine soruşturmada tanık olan Hatice Zeynep Tunç'un şikayetçi olduğu Ahmet Kural için başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Hatice Zeynep Tunç, kendisini yalancı tanıklıkla suçlayan Ahmet Kural hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Tunç, Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında meydana gelen darp olayına şahit olduğunu, polis merkezinde tanık olarak ifadesinin alındığını bildirdi. Tunç, yalan tanıklık yapmasının mümkün olmadığını, Ahmet Kural iftira suçunu işlediğini belirtti.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Şubat 2019 tarihli takipsizlik kararında Ahmet Kural hakkında iftira suçunun oluşmadığı, belirtilerek “Şüpheli Ahmet Kural’ın iftira kast amacıyla olduğunun tespiti bu aşamada yapılamayacağı anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir” denildi.



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