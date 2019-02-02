'OLAYI DUYDUM'
Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen gece, kavgayı duyduğunu belirterek ifade veren kızdan şikayetçi oldu.
O gece yan villada bulunan kızın yalan tanıklık yaptığını öne süren Kural, savcılığa başvurdu.
TAKİPSİZLİK KARARI
Sıla'nın avukatının davada tanık olarak gösterdiği H. Z. T. adlı kızla ilgili yürütülen soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı.
Kararda; yalan tanık iddiasının ancak yargılama neticesinde belli olacağı ifade edildi.
ulusal.com.tr
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