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Ahmet Kural ve Sıla barıştı mı? İşte o iddiayı gündeme getiren fotoğraf

Ünlü şarkıcı Sıla ve yetenekli oyuncu Ahmet Kural barıştı mı? İkilinin sosyal medyaya düşen fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili henüz bir açıklama henüz Sıla'dan ve Ahmet Kural'dan bir açıklama yapılmadı, sosyal medyadaki fotoğraf çiftin tekrar barıştığı yorumlarını da beraberinde getirdi. Herkesin evlenecek gözüyle baktığı çiftin ilişki şubat ayında ani bir kararla sona ermişti.

Ahmet Kural ve Sıla barıştı mı? İşte o iddiayı gündeme getiren fotoğraf

9 ay birlikte olan Sıla ve Ahmet Kural ocak ayında ani bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin ayrılığı hakkında iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğer bir iddia ise ihanetti.

İkiliden bu konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Birbirlerini takipten çıkardılar, fotoğrafları sildiler. Daha sonra Ahmet Kural, Sıla'yı yeniden takibe aldı ama şarkıcı bu takibe geri dönmedi. Hatta Ahmet Kural'ı engelledi.

HABER MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Çift 10 ay sonra yan yana görüntülendi. Bir kitabın tanıtımında yazarla yan yana fotoğraf çektiren çiftin fotoğrafı sosyal medyaya düşünce barışma haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İkiliden konuyla ikili henüz bir açıklama gelmedi.

İşte o fotoğraf:

Etiketler; #Ahmet Kural #sıla #ahmet kural ve sıla barıştı mı
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