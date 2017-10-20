Hastane odasından ilk görüntüler!Geçtiğimiz günlerde KOAH hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ankaralı Turgut'tan haber var...

Astım KOAH teşhisi konulan Ankaralı Turgut'un hastane odasındaki ilk görüntüleri Duymayan Kalmasın'da ekrana geldi







Hastane masraflarını MSG kartıyla ödeyen Ankaralı Turgut'un sık sık astım krizi geçirdiği öğrenildi.







Tedavi süresi henüz belli olmayan Ankaralı Turgut 'en büyük korkum sesimi kaybetmek' dedi.



ulusal.com.tr