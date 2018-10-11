Arda Turan ile Şarkıcı Berkay'ın arasında neler yaşandı? Arda Turan ile Berkay neden kavga etti? Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında Emirgan'da çıkan kavganın yargıya taşınmasının ardından Arda Turan sessizliğini bozdu. Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın eşine asıldığı iddiası üzerine çıkan kavgada şarkıcı Berkay'ın burnu kırılmıştı. 'duyduklarım karşısında şoke oldum' diyen Turan, O anları 'sana ne oluyor dedim kafayı koydum' sözleriyle açıkladı.

Teve 2'de 2. sayfa programına konuşan Arda Turan yaşanan kavga olayı anlattı. Turan şu sözleri dile getirdi: "O hanımefendi ve arkadaşları yan masamızda eğleniyordu. 1 saat sonra mekana Berkay geldi. Benim yanıma gelip 'Kaptan seninle yarın görüşelim mi' dedi. 'Tamam Berkay, konuşalım' dedim. Önce şakalaşıyor sandım. Sonra gelip ensemden tutunca sinirlendim. Sonra 'sana ne oluyor' dedim, kafayı koydum. O ana kadar neden kavga ettiğimizi bile bilmiyordum. Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim. Onu da Özlem aramış. Duyduklarım karşısında şoke oldum. Berkay'ın eşiyle aramızda hiçbir sohbet olmadı. Hastaneye silahla gittim. Berkay'a 'Ben kimsenin karısına, kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık' dedim. Hastanede 'bir yanlış anlaşılma olmuş' dedik. Eşiyle ve Berkay ile sarılarak, helalleşerek ayrıldık. Sabah uyandığımda Berkay ve eşinin bu açıklamalarını okudum."



Arda Turan'ın hamile olan eşi de Aslı Doğan Turan sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Doğan Turan şu sözleri dile getirdi: "Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum.""İlişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne saçmalık varsa önüme sunuldu. Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören ve malesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım. Sabrım birçok kez denensede bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Bugün de vermeyeceğim. Allahın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim. Saygılar..."





