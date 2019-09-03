Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan flaş bir karar alarak, İstanbul'dan taşındı. Mesleğini de değiştirdiği belirtilen Çağlayan'ın artık avukat olduğu ifade edildi. Onur Akay, "Armağan Çağlayan’ın, şimdilerde ise radikal bir karar alarak eğitimini aldığı avukatlık mesleğine geri döndüğünü ve İstanbul’u bırakarak Ayvalık’a yerleştiğini öğrendim. Bugünlerde bir hukuk bürosunda görevine başlayan Çağlayan’a, hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." dedi

Ses sanatçısı Onur Akay, şu ifadeleri kullandı:



"53 yaşındaki başarılı televizyoncu Armağan Çağlayan, eğitimini aldığı mesleğine geri döndü.



Çağlayan,



Kendi mesleğini yapmayan Armağan Çağlayan, Med Yapım’ın kurulduğu yıllarda önce hazırlık elemanı olarak göreve başlamış, sonra editörlüğe ve genel müdür yardımcılığı görevine kadar yükselmiş ve uzun yıllar çalıştığı yapım firmasından ayrılmıştı.



2003 yılında ise Popstar yarışmasının jüri üyesi olarak kamera arkasından ekran önüne geçmiş ve yaptığı yorumlar ve sivri dilli çıkışlarıyla Türkiye’nin dikkatini çekerek kısa sürede şöhreti yakalayan Çağlayan, hemen ardından dizilerde rol aldı, reklam filmlerinde oynadı, köşe yazarlığı yaptı ve ekranlarda talk show sundu.



Televizyon kariyerini hem kamera arkasında hem de kamera önünde başarı ile sürdüren Çağlayan, akademik anlamdaki kariyerini ise özel üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak verdiği derslerle sürdürüyordu.



Armağan Çağlayan’ın, şimdilerde ise radikal bir karar alarak eğitimini aldığı avukatlık mesleğine geri döndüğünü ve İstanbul’u bırakarak Ayvalık’a yerleştiğini öğrendim. Bugünlerde bir hukuk bürosunda görevine başlayan Çağlayan’a, hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." "53 yaşındaki başarılı televizyoncu Armağan Çağlayan, eğitimini aldığı mesleğine geri döndü.Çağlayan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans ve İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı’nda ise doktora yapmış ve avukatlık stajını ise Kocaeli barosunda tamamladıktan sonra avukatlığı bırakıp İstanbul’a gelmişti.Kendi mesleğini yapmayan Armağan Çağlayan, Med Yapım’ın kurulduğu yıllarda önce hazırlık elemanı olarak göreve başlamış, sonra editörlüğe ve genel müdür yardımcılığı görevine kadar yükselmiş ve uzun yıllar çalıştığı yapım firmasından ayrılmıştı.2003 yılında ise Popstar yarışmasının jüri üyesi olarak kamera arkasından ekran önüne geçmiş ve yaptığı yorumlar ve sivri dilli çıkışlarıyla Türkiye’nin dikkatini çekerek kısa sürede şöhreti yakalayan Çağlayan, hemen ardından dizilerde rol aldı, reklam filmlerinde oynadı, köşe yazarlığı yaptı ve ekranlarda talk show sundu.Televizyon kariyerini hem kamera arkasında hem de kamera önünde başarı ile sürdüren Çağlayan, akademik anlamdaki kariyerini ise özel üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak verdiği derslerle sürdürüyordu.Armağan Çağlayan’ın, şimdilerde ise radikal bir karar alarak eğitimini aldığı avukatlık mesleğine geri döndüğünü ve İstanbul’u bırakarak Ayvalık’a yerleştiğini öğrendim. Bugünlerde bir hukuk bürosunda görevine başlayan Çağlayan’a, hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum."