Aşkım Kapışmak'tan Danla Bilic'e zeytin dalı

Aşkım Kapışmak ile Danla Bilic YouTube videoları üzerinden kavga etmiş ve hakaret davası açmaya kadar işler ilerlemişti.

Bilic'in videolarındaki alaycı tavrı nedeniyle Kapışmak'ın "kalçalarını görelim" sözü, Bilic tarafından hoş görülmemiş ve çektiği bir videosunda Kapışmak'a, "şeref yoksunu, karaktersiz" demişti. Bu sözler üzerine ikili mahkemelik olmuştu.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in kına gecesi ve düğününde karşı karşıya gelen ikilinin komik bir fotoğrafı gündem olmuştu.

Danla Bilic'in Kapışmak'a nefretle baktığı fotoğraf, sosyal medyada viral olurken, Kapışmak konu hakkında ilk kez konuştu. Özbey'in düğününde bu fotoğraftan sonra Kapışmak, Bilic ile karşılıklı göbek atmıştı. Kapışmak bu görüntüler hakkında, "Merve'nin düğününde Danla ile halay çektik… Hassas bir dönemiydi ve beni yanlış anladı davalık olduk. Ama sonra ona 3 günlük dünya dedim ve o da sağ olsun kınadan sonra düğünde geldi sarıldı barıştık. Güzel bir barışma oldu. Bir proje de yapabiliriz… Her şey olabilir. En büyük nefretler aşka, en büyük düşmanlıklar dostluğa dönüşüyor görüyoruz" dedi.

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