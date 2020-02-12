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Aslıhan Turan'ın hamilelikte sadece yarım kilo almasının sırrı ortaya çıktı

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldı. Herkes Aslıhan Turan sırrını merak ediyordu, beklenen açıklama geldi. 

MAGAZIN 12.02.2020, 17:21
Aslıhan Turan'ın hamilelikte sadece yarım kilo almasının sırrı ortaya çıktı

İkinci bebeğini bekleyen Aslıhan Turan, 4 aylık hamile olduğunu duyurmuştu. 

Aslıhan Turan hamilelikte sağlıklı bir yaşam stilini benimsediğini anlattı. Turan, düzenli bir şekilde kardio, pilates, yürüyüş yapıp yediklerine dikkat ediyor. Bol bol kinoa tüketen Turan, protein bakımından zengin olan esmer pirinci tüketiyor. 

Turan, aynı zamanda suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon da ilave edip günlük en az 1 litre tüketmeye gayret gösteriyor. 

ulusal.com.tr

#Aslıhan Turan #Hamilelik #yarım kilo
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