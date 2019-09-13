Basın mensubunu darp eden Reynmen Yusuf Aktaş'tan tartışma yaratacak sözler

Basın mensubunu darp eden Reynmen diye bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Aktaş, tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Reynmen diye bilinen Aktaş, şöyle dedi:

"Bir anda geldi yani bir anda. Bir anda oldu yani her şey. O an düşünemedim, gene olsa düşünürüm. Sabahtan beri tonla mesaj alıyorum. Ben de çalıştım, ben de çok iş yaptım ama kimsenin sabrını zorlamadım. Kimseyi tahrik etmedim, taciz etmedim. Bu arkadaşın bana yaptığı taciz değil mi yani? Habercilik adı altında böyle çok masumane gösteremezsiniz. Evet, benim yaptığım zaten doğru bir şey değil ama bunu masumlaştıramazsınız."

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