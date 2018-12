En son "Vatanım Sensin" dizisinde oynadığı rolüyle beğeni toplayan Bergüzar Korel dizi bittikten sonra imajını değiştirerek saçlarını kestirmişti. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir film galasında "kısa saça devam edecek misiniz" sorusuna gülümseyerek karşılık vermekle yetinen Korel, bir magazin programında Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu "Şabaniye" karakterine benzetilmesi üzerine sosyal medya hesabından isyan etti.

Korel'in paylaştığı yazısı şöyle:

"Sorun ne biliyor musunuz?

Sorun, aklınızca kendi basit ve zeka seviyesi yerlerde olan espiri anlayışınızla bir kadını küçük düşürme çabanız..

Sevgili Magazin Basını;

Tüm saygımla her ne şartta olursa olsun, gece gündüz demeden her karşılaşmamızda tüm sorularınıza nezaketimle istisnasız cevap verdim..

Bir mekanın kapısında olduğunuzu duyduğumda sizi bekletmemek adına toplantımı, yemeğimi, eğlencemi her zaman yarıda kesip sizinle sohbetimi edip kaldığım yerden devam ettim,

Sizinle kameralar kapandıktan sonra da insani sohbetimi muhabbetimi eksik etmedim,

çünkü iki lafın belini kırmak için insan olmak yeterlidir benim için.

Şimdi elbette birinizin yaptığı hareketi tüm magazin basınına mal etmek diildir niyetim,

Çoğunuz da her zaman bu samimiyete ve nezakete en güzel şekilde karşılık verdiniz.

Teşekkür ederim.

Peki şimdi yakıştı mı bu yaptığınız muhabbetimizin hatırına?

Beni tanıyanlar bilir ki kendiyle çok dalga geçen, eleştiren, nasıl göründüğü konusunda asla bir çekincesi olmayan bir kadınım.

Yaptığım işler ve günlük yaşamımda süsten püsten uzak, oyunculuğu sadece meslek edinmiş bir kadın olarak yaşarım.

Bu mesleğe ilk başladğım günlerde beni son derece şaşkınlığa uğratan küçük düşürme çabanızla bir adet ineğe benzetilmiştim hatırlarsınız, günlerce mesleğe yeni başlamış genç bir kadını fiziksel görüntüsü üzerinden

Taciz ettiniz.

Alay ettiniz.

Güldünüz eğlendiniz.

Koca koca insanlar hep birlikte yaptınız bunu..

Bu arada çocuklar büyüttünüz başkalarının fiziksel özellikleriyle alay edinmeyi huy edinen..

Sonra duyar kastınız ama en süslüsünden..

Aradan on yıl geçti ve siz kendinizce bir kadını küçük düşürmek adına bu sefer 'Şabaniye'ye benzettiniz beni..

Peki aradan geçen bu on yıl içinde neler oldu?

Ben bu on yıla yüzlerce bölüm dizi, üç sinema filmi, yurt içi ve yurt dışından onlarca ödül, bir çok sosyal sorumluluk projesi, ve yaptığım işlerle ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etme fırsatı sığdırmışım.

Bu ülkenin turizmine, snaatına, bilimine katkı sağlamak için elimden ne geliyorsa yapmışım..

Peki ya siz?

Siz ise hala aynı yerde, aynı zihniyet ve kadınları hedef alan bu aşağılayıcı çirkin üslubunuzla meslek hayatınıza devam etmektesiniz.

Ne yazık..



Bu arada daha da yazık olan bu haberi programın haber müdürünün ve ekran yüzlerinin de kadın olması..

Kadına şiddettin en büyüğü kadından..

Oynadığımız karakterler ve yaptığımız işler tabii ki siz seyircilerin huzurunda eleştirilebilir,

Ama bırakın da nası görüneceğimiz konusunda kendinize bu kadar söz hakkı tanımayın.

Hepinize ezberletilmiş güzellik dayatmalarınız sizin olsun.

Bakın sabahları uykudan uyandığımda da böyle görünüyorum.

Saçlarımı, kaşımı, gözümü, kısacası kendimi çok seviyorum.

Bu arada sizin küçük düşürmek için benzetme yaptığınız 'Şabaniye' filminin yönetmeni Kartal Tibet, senaristi İhsan Yüce, Kartal Tibet ve bu karaktere hayat veren ise ustam Kemal Suanl'dır.

Verilen değer ise ortadadır.

Ne yazık."













