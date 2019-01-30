Berkay Şahin ile Arda Turan, kavgalarının ilk duruşması bugün görüldü. Berkay Şahin, mahkemeye aylık kazancını beyan etti. Berkay, kazancının aylık 1000 lira olduğunu söyledi. Arda Turan ise aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu belirtti

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; müşteki-sanık olan Arda Turan ve Berkay Şahin ile davanın müştekisi, Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin, avukatlarıyla birlikte katıldı.



BERKAY ŞAHİN’İN AYLIK KAZANCI ŞAŞIRTTI!



Duruşmada kimlik tespiti yapılan Arda Turan, aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söyledi. Şarkıcı olduğunu belirten Berkay Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti.



BERKAY ŞAHİN GELİRİNİN ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ!



Mahkemede aylık gelirinin bin lira olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtan Berkay Şahin, asgari ücretin altında geliri olduğunu iddia etti.



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