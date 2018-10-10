Futbolcu Arda Turan'ın bir mekanda, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Olay sonrası hastanelik olan Berkay'ın burnunda 15 tane kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, Arda Turan hakkında hukuki işlem başlattıklarını açıkladı.

Özlem Ada Şahin resmi Instagram adresinden Arda Turan-Berkay Şahin kavgasına ilişkin açıklama yaptı.



Arda Turan, arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği mekanda Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmiş ardından Berkay'ın ‘Seninle erkek erkeğe konuşalım' demesi üzerine ünlü şarkıcıya saldırarak burnunu kırdığı söylenmişti.



Özlem Ada-Berkay Şahin çifti, Arda Turan hakkında hukuki işlem başlattıklarını duyurdu.



Yapılan açıklama şöyle;

Dün akşam yaşanan durumdan dolayı çok üzgünüm...

Eğlenmeye gittiğimiz mekanda bahsi geçen şahsın sözlü "çok güzel kadınsın, evli olmasan seni kaçırmazdım" tacizine uğradım.

Bu duruma eşimin şahit olmasından sonra yaşanan gerginlik bu şahsın eşime kafa atması ve eşimin burnundan kanların gelmesiyle biz direk hastaneye gittik, yapılan tektikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır.

Ve acil ameliyat gerekli olduğu anlaşılmıştır. Ve acil ameliyat gerekli olduğu bilgisi bize verilmiştir. Bu konuda üzgün olduğumu hemcinsim ve bir bebek bekleyen bir anne adayının yaşayacakları beni derinden etkilemektedir. Gerekli hukuksal işlemler tarafımızdan başlatılmıştır. Kamuoyu bilgilerine arz ederim.

