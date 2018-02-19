Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç NTV Yaşam'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan haberlerin başlığına tepki gösterdi. Tepkiler sonrası Tüzünataç ve kamuoyundan özür dilendi

Vogue Türkiye ve NTV Yaşam sosyal medya hesaplarından yayınlanan Berrak Tüzünataç’ın stili ile ilgili moda amaçlı haberin başlığındaki ifade yanlışı için Tüzünataç ve kamuoyundan özür dilendi.



Özür açıklaması, Vogue Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından yapıldı.



Tüzünataç, sosyal medya hesabından şu tepkileri göstermişti:



"Basınımızda boyle bir uslup oldukca , baska bir tacizciye ihtiyacımız yok. Uslupla ilgili uyaran her cevap icin teşekkürler, iyi ki varsınız



Bu ozrun benim sahsim icin onemi disinda,bu tur durumlarin tamami icin 1 ornek olmasini diliyorum.Basinin kelimelerini secerken,toplum uzerindeki etkisinin sorumlulugunu unutmamasina vesile olmasni umuyorum.Ozrun ayip degil 1erdem oldugunu hatirlatmasi dilegiyle,size teşekkürler.



Keza ayni cumlelerim bu paylasim icin de gecerlidir. Ornek teskil etmesi umidiyle. Bu erdemi gosterdiginiz icin size de tesekkurler."



ulusal.com.tr



