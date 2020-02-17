Bircan Bali'den ayrılık iddialarına açıklama geldi

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının yeni bölümü bugün Beyaz TV'de ekranlara geldi. Söylemezsem Olmaz'ın bugünkü bölümünde program yorumcusu Bircan Bali'nin söyledikleri damgasını vurdu. Bircan Bali eşi Ömer Gezen ile arasında yaşananları ilk kez canlı yayında açıkladı.

Eşi ile aralarında çıkan ayrılık iddialarına yanıt veren Bali, hamilelik sürecinde geçirdiği zor zamanları anlattı. 2 haftalık hamileyken, bir bebeği olacağını öğrendiğini ve bu dönemde eşinin askere gitmesiyle aralarında gerginlik olduğunu anlattı. Ailelerin araya girmesi ile barışma kararı alan çift, şu an mutlu olduklarını anlattı.

BİRCAN BALİ'NİN AÇIKLAMASI

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