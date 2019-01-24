Filiz’i kıskanan Barış, kendini ele verecek mi? Nihal, Barış'ın ölümünün sahte olduğunu kanıtlayabilecek mi? FoX TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinin 54. yeni bölümüne ait 2'nci fragmanı yayınlandı. Ayrıca, dizi kadrosuna Merve karakteriyle katılan Nur Berfin Çiroğlu katıldı. Öte yandan televizyon kanalına ait sosyal medya hesabından "BizimHikaye’nin Yedi Bela Aysel’i, Elibollar’ın babaannesi Ayşen Gruda’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz... Başımız sağ olsun." paylaşımı yapıldı. İşte Bizim hikaye 54. yeni bölüm 2. fragmanı

Filiz, işyerinde tanıştığı Kerem isimli bir kişiden gelen çiçek yüzünden zor anlar yaşayacak.



Barış, çiçeğe ve gelen nota tepki verirken, randevu talebi üzerine çileden çıkıp, Kerem’in Filiz’i beklediği otele gidecek.



Ancak tüm bunların Nihal’in pis bir oyunu olduğu ve Barış’ın yaşadığını ispat etmek için Filiz’i kullandığı anlaşılacak.



Anneleri terk edip gittiğinden beri 5 küçük kardeşine bakan Filiz, alkolik babaları Fikri’ye rağmen ailesine sahip çıkar ve şikayet etmeden hayata sıkı sıkı tutunur. Filiz gibi kardeşleri de asla kasvete kapılmayan, başlarının çaresine bakmayı öğrenmiş, güçlü ve dik duran çocuklardır; Filiz’in bir küçüğü üstün zekalı Rahmet, onun bir küçüğü, şimdiden zorlu bir yasak aşk yaşayan Hikmet, onun bir küçüğü vicdanlı ve duygusal Kiraz, onun küçüğü Fikret ve en küçükleri 1.5 yaşındaki İsmet.



Filiz bütün hayatını kardeşlerine adamış, en yakın arkadaşı ve komşusu Tülay’la dertleşen, günü birlik işlerden para kazanmaya çalışan, sorumlulukları kendinden büyük bir genç kızken birden hayatına yakışıklı ve karizmatik Barış girer. Bir anda çıkıp gelen bu esrarengiz genç adam, hem Filiz’in kalbini kazanıp hem de ailenin bir parçası olabilmek için elinden geleni yapacaktır.



Filiz’e ilk gördüğü anda aşık olan Barış onu etkileyebilmek için çabalarken, Filiz zorlu hayatında aşka yer olmadığını düşünür ve Barış’a karşı hissettiklerini inkar etmeye çalışır. Senelerdir Filiz’e aşık olan polis Memuru Cengiz’in korumacı tavrı da eklenince işler Barış’ın sandığı kadar kolay ilerlemez. Üstüne üstlük Barış’ın gizlediği kimliği ve esrarengiz yaşantısı da ilişkileri için bir tehlike oluşturur.

Hayatını sadece içmeye ve kolay yoldan para kazanmaya adamış babaları Fikri’ye rağmen birbirlerine tutunup mutlu olmaya çalışan 6 kardeş ve Filiz’e aşık Barış’ın kesişen yolları herkesi yeni hikayelere götürecektir.



ulusal.com.tr

