Boşandı haberleri sonrası Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz'dan Instagram'da flaş paylaşımlar

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz'ın boşandığına yönelik haberler sonrası iki isimden paylaşımlar geldi.

Esmersoy, şunları yazdı:

"Gunaydin! biz #dunyaavucunuzda icin bu kez İspanya'ya gidiyoruz! söz veriyoruz yine cooook guzel bir program cekecegiz! lokasyonlarımız cok iyi ! bu arada İstanbul'dan ayrilirken @vodafonered seyahat ayrıcalıklarından Vip transfer servisinin tadina da bakildi tabi"

Berk Suyabatmaz da Muğla'nın Bodrum ilçesinde olduğunu belirtti.

Suyabatmaz tekneden çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak konum bilgisi olarak Bodrum'u ekledi.

Öte yandan Suyabatmaz, Pabuç Koyu'ndan bir manzara fotoğrafı da paylaştı.