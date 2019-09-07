Boşandı haberleri sonrası Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz'dan Instagram'da flaş paylaşımlar
Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz'ın boşandığına yönelik haberleri sonrası iki isim de Instagram adresinden paylaşımlar yaptı. Paylaşımlara göre, Burcu Esmersoy İspanya'ya gitti. Berk Suyabatmaz da Instagram Hikayeler kısmından Muğla'da olduğunu bildirdi
MAGAZIN 07.09.2019, 16:08
Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz'ın boşandığına yönelik haberler sonrası iki isimden paylaşımlar geldi.
Esmersoy, şunları yazdı:
"Gunaydin! biz #dunyaavucunuzda icin bu kez İspanya'ya gidiyoruz! söz veriyoruz yine cooook guzel bir program cekecegiz! lokasyonlarımız cok iyi ! bu arada İstanbul'dan ayrilirken @vodafonered seyahat ayrıcalıklarından Vip transfer servisinin tadina da bakildi tabi"
Berk Suyabatmaz da Muğla'nın Bodrum ilçesinde olduğunu belirtti.
Suyabatmaz tekneden çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak konum bilgisi olarak Bodrum'u ekledi.
Öte yandan Suyabatmaz, Pabuç Koyu'ndan bir manzara fotoğrafı da paylaştı.
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