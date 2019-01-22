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Bugün 22 Ocak 2019 Salı Hadi 20.30 yarışması ipucu sorusu ve 30 bin joker kodu paylaşıldı

Para ödüllü canlı bilgi yarışması Hadi'nin 22 Ocak 2019 Salı yani bugünkü 20.30 yarışmasına dair bilgi paylaşıldı. Açıklamada, "Hadi bu akşam 20:30’da! Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL. 30.000 joker ve ipucu gün içinde @fizyofficial instagram adresinde olacak. Joker kazanmak için fizy instagram adresini takipte kal!???? Yarışmaya herkesten bir adım önde başla" denildi. Joker kodunun 30 bin adet olduğu da ifade edildi. Fizy tarafından Hadi 20.30 yarışmasının joker kodu paylaşıldı. Kod: WrT6YUOs

Bugün 22 Ocak 2019 Salı Hadi 20.30 yarışması ipucu sorusu ve 30 bin joker kodu paylaşıldı

Popüler canlı bilgi yarışması Hadi tarafından 22 Ocak 2019 Salı günü 20.30 yarışmasına dair açıklama yapıldı. 

Açıklamaya göre, yarışmanın ipucu sorusu ve joker kodu Fizy'nin Instagram hesabından yayınlanacak. 

Yarışmaya ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar denildi:

"Hadi bu akşam 20:30’da!

Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL

30.000 joker ve ipucu gün içinde @fizyofficial instagram adresinde olacak

Joker kazanmak için fizy instagram adresini takipte kal! 

Yarışmaya herkesten bir adım önde başla @fizyofficial"

22 OCAK 2019 SALI HADİ YARIŞMASI JOKER KODU VE İPUCU SORUSU

Fizy tarafından bugün 20.30'daki yarışmaya dair joker kodu paylaşdı.

Kod: WrT6YUOs

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi #22 ocak 2019 salı hadi joker kodu ipucu sorusu
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