Canlı bilgi yarışması Hadi'nin 22 Ocak 2019 Salı gününe ait joker kodu ve ipucu sorusu belli oldu. Fizy tarafından Hadi 20.30 yarışmasının joker kodu paylaşıldı. Kod: WrT6YUOs İşte 22 Ocak 2019 Salı Hadi yarışması joker kodu ve ipucu sorusu

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi'ye ait sosyal medya hesabından 22 Ocak 2019 Salı gününe ait ipucu sorusu paylaşıldı.



HADİ 20.30 YARIŞMASI JOKER KODU



Fizy tarafından Hadi 20.30 yarışmasının joker kodu paylaşıldı.



Kod: WrT6YUOs



Ortalama 300 bin kişinin aynı anda oynadığı yarışmada para ödülü de dağıtılıyor. Yarışmanın ödülü, tüm soruları bilen yarışmacılar arasında eşit payla dağıtılıyor.



Canlı bilgi yarışmasını, ünlü isimlerden Müge Boz ile Merve Toy sunuyor.



ulusal.com.tr



