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Bülent Ersoy'dan Lerzan Mutlu'ya: Sesimle döver, bilgimle gömerim

Lerzan Mutlu'yu sanatçı olarak görmediğini ifade eden Bülent Ersoy, "Bugüne kadar ne okumuş, bundan sonra ne okuyacak. Hangi şarkıyı meşhur etmiş?” dedi.

Bülent Ersoy'dan Lerzan Mutlu'ya: Sesimle döver, bilgimle gömerim

Bülent Ersoy, sahne aldığı restoranın kulisinde gazetecilere iki yıldır mahkemelik olduğu Lerzan Mutlu hakkında ağır sözler söyledi.

HT Magazin'in haberine göre, Mutlu’yu sanatçı olarak görmediğini ifade eden Diva, “Mekânın içine bakın, tıklım tıklım. O kadın burada bırak sahneye çıkmayı kapısından giremez. Bugüne kadar ne okumuş, bundan sonra ne okuyacak. Hangi şarkıyı meşhur etmiş?” dedi.

Konuşurken sesi titreyen Ersoy, “Zaten golü yemiş bir eleman” deyip ekledi: “O geçenlerde benim masama gelip çantamla fotoğraf çektirmişti. Uyarılarıma rağmen silmedi. İstediğin kadar kıvır fark etmez. Böyle insanlar benim muhatabım bile olamaz. Çünkü ben sesimle döver bilgimle gömerim.”

Lerzan Mutlu geçen hafta, “Meraktan elime aldığım çantanın dava dosyasına girmesine inanamadım. Demek ki yaşça büyükler ne kötülük yapmış olursa olsun selam vermemek lazımmış” demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Lerzan Mutlu #bülent ersoy
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