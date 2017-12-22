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Bülent Ersoy: Tüm mal varlığımı devlete bağışlayacağım

Bülent Ersoy, samimi açıklamalarda bulundu. 65 yaşındaki sanatçı, sık sık gündem olan mal varlığı hakkında konuştu.

Bülent Ersoy: Tüm mal varlığımı devlete bağışlayacağım

TV8’de yayınlanan ‘Gel Konuşalım’ programına telefonla bağlanan Bülent Ersoy, samimi açıklamalarda bulundu. 65 yaşındaki sanatçı, sık sık gündem olan mal varlığı hakkında konuştu.
 
"MAL VARLIĞIMI DEVLETE BAĞIŞLAYACAĞIM"

Bülent Ersoy, önceki gün giydiği sarı kıyafeti, takı, çanta, gözlük ve şalının toplam değerinin 125 bin TL olduğu iddiası hakkında, "Onun fiyatını neye göre almışlar ve yazmışlar anlamadım. Para lafı hiç etmem, bana yakışıyor mu yakışmıyor mu ona bakarım" dedi.

Usta sanatçı, "İhtişamlı bir gece yaptıracağım, zamanı gelince sizinle paylaşacağım. Çok değerli bir kürkümü açık artırmayla satıp eğitim için bağışlayacağım. Tüm mal varlığımı devlete bağışlayacağım" ifadelerini kullandı.
 
"MÜZEYYEN SENAR'DAN ÇOK KORKARDIM"
 
Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Diva, "Müzeyyen Senar’dan çok korkardım. Onu çok özlüyorum. Kendimi ona beğendirmek için yarışırdım" dedi.

"20 SENEDİR AKLI NEREDEYMİŞ?"
 
Ferdi Tayfur’un yeğeninden eser çaldığı iddialarına ilişkin ise Bülent Ersoy, "Bu eser çıkalı en az 20 sene oluyor. 20 senedir yeğeninin aklı nerdeymiş? Ben bu iddialara inanmıyorum" şeklinde konuştu.

Etiketler; #bülent ersoy #mal varlığı
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