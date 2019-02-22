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Burak bebek, Demet Akalın ve Alişan'ın 6 yıllık küslüğünü bitirdi! Kanal D 2. Sayfa canlı yayınında birbirleriyle konuştular

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programının canlı yayınında bir dargınlığa daha son nokta konuldu. Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ile Alişan, canlı yayında görüştü

Burak bebek, Demet Akalın ve Alişan'ın 6 yıllık küslüğünü bitirdi! Kanal D 2. Sayfa canlı yayınında birbirleriyle konuştular

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programında birbirleriyle konuşan Demet Akalın ve Alişan arasındaki küslük bitti.

Demet Akalın'ın Alişan'ın oğlu Burak hakkındaki sözler, Alişan'ı duygulandırdı.

Akalın şunları söyledi:

"Hira'nın doğumuna gelseydin, bu küslük 2 yıl sürecekti... Ben doğuma girerken kayınpederime 'Alişan gelirse ne olur içeri al' dedim. Çocuğum doğduktan sonra başka bir boyuta geçtim. Ara ara röportajlarımda ona sinyal çakıyordum. Burak o kadar güzel bir bebek ki, Onun gözündeki yaşa kurban olurum"

Alişan da şöyle konuştu:

"Hira'nın doğumuna gidip gelmek arasında çok gittim geldim. Olaylar çok sıcaktı. Şuan böyle konuşuyor olabilmek bile çok güzel. Demet ile yarım saat, 1 saat baş başa görüşmek istiyorum"

Etiketler; #kanal d #2. sayfa #demet akalın #alişan #burak bebek
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