Burçin Terzioğlu yeni aşkı ile Filipinler'de

Filipinlere tatile giden ve keyifli anlarını takipçileri ile paylaşan Burçin Terzioğlu, paylaştığı fotoğraf ile yeni aşkını ele verdi.

Sahilde gün batımına doğru çekilen karenin aynısını aynı zamanda Umut Duygu'da paylaşında ikilinin birlikte tatil yaptıkları belli oldu.

2018 yılında İlker Kaleli ile ilişkisini sonlandıran Terzioğlu, o tarihten beri hayatına kimseyi almadı. İkiliden ilişkisi hakkında bir açıklama gelmedi.

Kadıköy'de bir spor salonunda kişisel antrenörlük yapan Umut Duygu hakkında pek bilgi yok. Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndan mezun. Crossfit, Fitness, Boks, Kickboks ve Functional Training ile ilgilenen sporcunun en büyük hobisi ise bisiklete binmek.



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