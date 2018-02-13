İki ünlü oyuncu Büşra Develi ve Burak Deniz önceki gün bir kafede tartıştı. Burak Deniz sevgilisini öperek gönlünü aldı

'Fİ' dizisinde rol alan Büşra Develi ile 'Bizim Hikaye'nin başrol oyuncusu Burak Deniz önceki gün Nişantaşı'ndaydı.



Çift, City's Mahalle'de bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.



Gerginlik uzun sürmedi. Burak Deniz, sevgilisini sardı sarmaladı, öpücüklere boğdu. Çift, alışveriş merkezinden el ele ayrıldı.



Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi’nin dikkat çeken öpüşme sahneleri



Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ’un 4 yıl sonra sinemaya döndüğü Hadi Be Oğlum görücüye çıktı. Başrolleri paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin öpüşme sahneleri dikkat çekti.



ulusal.com.tr

