Çarpışma dizisinin 7'nci yeni bölümüne ait 2'nci fragmanı geldi. Fragmana göre, Veli'ye tuzak kuruluyor. Show TV'de yayınlanan diziye göre, Çarpışma 7. yeni bölüm 2. fragmanda; Zeynep, Cemre, Kerem ve Kadir Aylin'i kurtarmak için plan yapıyor. Bunun için Cemre'nin babası Selim Gür'ü koz olarak kullanıyor. Veli Selim'i karşısında görünce bunun bir tuzak olduğunu anlıyor ve Aylin'i alarak kaçıyor

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 6. SON BÖLÜM ÖZETİ…



Zeynep’i arayan



ZEYNEP, GALİP’İ TOKATLIYOR



Galip para ile birlikte taksde giderken yolunu Kadir ve Zeynep keser. Kadir, Galip’e bir oyun kuracaklarını söyler. Kadir Zeynep’e Galip’e güvenip güvenemeyeceklerini sorar. Zeynep ondan müsade ister ve Galip ile konuşmaya gider. Galip’in yanına gelince ona arka arkaya tokatlar. Galip, olanları telafi etmek istediğini söyler.



KEREM, CEMRE’Yİ KURTARMAK İSTİYOR



Galip, Kadir’in ona anlattığı oyunu kabul eder. Ardından harekete geçer ve “Ne oluyorsa bugün olacak” der. Kerem, Yakup’un elinde bulunan Cemre’yi bırakmasını ister. Yakup’un gözü dönmüştür. Ne söylenirse söylensin dinlemez. Kerem, Cemre’yi bırakıp birebir hesaplaşmayı teklif eder. Ancak Yakup neler olacağına Meral’in karar vereceğini söyler. Meral, “Madem biri ölecek Cemre ölsün” der.



KEREM VURULUYOR



Kerem, Cemre’nin masum olduğunu hiçbir şeyden haberi olmadığını sadece mücevherlerinin eşinde olduğunu söyleyerek bırakmasını ister. Yakup tetiği çekeceği anda Cemre bir hamle yapar ve ondan kurtulur. Bu sırada Kerem Yakup’un üstüne atılır. Boğuşmaya başlarlar ve bu sırada silah patlar. Herkes donup kalmıştır. Vurulan Kerem’dir. Yakup ve Meral oradan hemen uzaklaşırlar. Cemre ne yapacağını şaşırmış halde ona yardım etmeye çalışır.

Zeynep’i arayan Veli , Galip’in havaalanından parayı alıp ona doğru geldiğini söyler. Ancak Zeynep’i uyarır. İkinci bir hataya müsamaha etmeyeceğini söyler. Zeynep de bu kez başka bir hata olmayacağını söyleyerek onu ikna eder. Kerem, Meral ile buluşur ve ona niye olduğunu sorar. Bunu hak edecek ne yaptığını sorar. Meral gözyaşlarına boğulur. Bu sırada yanlarına Yakup gelir. Ancak Yakup’un elinde bir rehine vardır: Cemre.Galip para ile birlikte taksde giderken yolunu Kadir ve Zeynep keser. Kadir, Galip’e bir oyun kuracaklarını söyler. Kadir Zeynep’e Galip’e güvenip güvenemeyeceklerini sorar. Zeynep ondan müsade ister ve Galip ile konuşmaya gider. Galip’in yanına gelince ona arka arkaya tokatlar. Galip, olanları telafi etmek istediğini söyler.Galip, Kadir’in ona anlattığı oyunu kabul eder. Ardından harekete geçer ve “Ne oluyorsa bugün olacak” der. Kerem, Yakup’un elinde bulunan Cemre’yi bırakmasını ister. Yakup’un gözü dönmüştür. Ne söylenirse söylensin dinlemez. Kerem, Cemre’yi bırakıp birebir hesaplaşmayı teklif eder. Ancak Yakup neler olacağına Meral’in karar vereceğini söyler. Meral, “Madem biri ölecek Cemre ölsün” der.Kerem, Cemre’nin masum olduğunu hiçbir şeyden haberi olmadığını sadece mücevherlerinin eşinde olduğunu söyleyerek bırakmasını ister. Yakup tetiği çekeceği anda Cemre bir hamle yapar ve ondan kurtulur. Bu sırada Kerem Yakup’un üstüne atılır. Boğuşmaya başlarlar ve bu sırada silah patlar. Herkes donup kalmıştır. Vurulan Kerem’dir. Yakup ve Meral oradan hemen uzaklaşırlar. Cemre ne yapacağını şaşırmış halde ona yardım etmeye çalışır.