ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 6. SON BÖLÜM ÖZETİ…
Zeynep’i arayan Veli, Galip’in havaalanından parayı alıp ona doğru geldiğini söyler. Ancak Zeynep’i uyarır. İkinci bir hataya müsamaha etmeyeceğini söyler. Zeynep de bu kez başka bir hata olmayacağını söyleyerek onu ikna eder. Kerem, Meral ile buluşur ve ona niye olduğunu sorar. Bunu hak edecek ne yaptığını sorar. Meral gözyaşlarına boğulur. Bu sırada yanlarına Yakup gelir. Ancak Yakup’un elinde bir rehine vardır: Cemre.
ZEYNEP, GALİP’İ TOKATLIYOR
Galip para ile birlikte taksde giderken yolunu Kadir ve Zeynep keser. Kadir, Galip’e bir oyun kuracaklarını söyler. Kadir Zeynep’e Galip’e güvenip güvenemeyeceklerini sorar. Zeynep ondan müsade ister ve Galip ile konuşmaya gider. Galip’in yanına gelince ona arka arkaya tokatlar. Galip, olanları telafi etmek istediğini söyler.
KEREM, CEMRE’Yİ KURTARMAK İSTİYOR
Galip, Kadir’in ona anlattığı oyunu kabul eder. Ardından harekete geçer ve “Ne oluyorsa bugün olacak” der. Kerem, Yakup’un elinde bulunan Cemre’yi bırakmasını ister. Yakup’un gözü dönmüştür. Ne söylenirse söylensin dinlemez. Kerem, Cemre’yi bırakıp birebir hesaplaşmayı teklif eder. Ancak Yakup neler olacağına Meral’in karar vereceğini söyler. Meral, “Madem biri ölecek Cemre ölsün” der.
KEREM VURULUYOR
Kerem, Cemre’nin masum olduğunu hiçbir şeyden haberi olmadığını sadece mücevherlerinin eşinde olduğunu söyleyerek bırakmasını ister. Yakup tetiği çekeceği anda Cemre bir hamle yapar ve ondan kurtulur. Bu sırada Kerem Yakup’un üstüne atılır. Boğuşmaya başlarlar ve bu sırada silah patlar. Herkes donup kalmıştır. Vurulan Kerem’dir. Yakup ve Meral oradan hemen uzaklaşırlar. Cemre ne yapacağını şaşırmış halde ona yardım etmeye çalışır.
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