Gani Müjde, "Ukrayna'da bir komedyen (Zelenskiy) cumhurbaşkanı seçildi. Peki Türkiye'de hangi komedyeni Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" anketinde Ata Demirer, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan yarıştı. Kullanıcıların verdiği 46 bin 315 oyun yüzde 70'ini alan Cem Yılmaz, açıklama yaptı. Yılmaz, açıklamasında "Komedinin selameti için,seçimlere girmeyi düşünmüyorum :)" ifadelerini kullandı

Gani Müjde, "Ukrayna'da bir komedyen (Zelenskiy) cumhurbaşkanı seçildi. Peki Türkiye'de hangi komedyeni Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" notuyla bir anket yaptı.



Ankette seçeneklerinde; Ata Demirer, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan yer aldı.



46 bin 315 oyun kullanıldığı anketin sonuçları belli oldu.



Yapılan oylama sonucunda oyların yüzde 70'ini Cem Yılmaz aldı.







"KOMEDİNİN SELAMETİ İÇİN DÜŞÜNMÜYORUM"



Cem Yılmaz, anketin sonuçlanmasının ardından, seçimlere girmeyi düşünmediğini açıkladı.



Gani Müjde'nin paylaşımını alıntılayan Yılmaz, "Komedinin selameti için,seçimlere girmeyi düşünmüyorum :)" ifadelerini kullandı.



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