Cem Yılmaz'dan Kerem Bursin'e imalı gönderme

Birlikte oynadıkları bir reklam filminde birbirlerine aşık olan ve ilişki yaşamaya başlayan Sarıkaya ile Bursin çifti birbirlerine yakışmaları nedeniyle herkes tarafından parmakla gösteriliyordu.

Geçtiğimiz sene ilişkilerini bitirdiklerini açıklayan çift, ortak köpekleri için hala görüşmeye devam etmiş ve arkadaş kalmaya karar vermişlerdi.

O zamandan beri kimseyle anılmayan ikiliden Serenay Sarıkaya bu durgunluğu bozdu. Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkiye başlayan Serenay Sarıkaya, yeni ilişkisi ile odak noktası haline geldi.

Söylemezsem Olmaz adlı programın haberine göre; dün akşam Etiler'de görüntülenen Kerem Bursin, muhabirler tarafından sorulan yeni ilişki sorusuna “Bu konunun içine dahil olmak istemiyorum. Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun” yorumunu yaptı.

Bunun üzerine kendi eski sevgilisi Defne Samyeli'nin tepkili yorumuna da maruz kalan Cem Yılmaz Instagram üzerinden bir paylaşım yaptı.

Birleşmiş Milletler'in logosunun altına "Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar!" yazdı ve "Bi bu kalmıştı, iyi oldu" notunu düştü.

ulusal.com.tr