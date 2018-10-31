Ceren Hindistan dün Mustafa Sandal ile flört ettiğini itiraf etmiş, Mustafa Sandal ise aşk iddialarını reddetmiş ve arkadaş olduklarını dile getirmişti. Ceren Hindistan kimdir?

Mustafa Sandal ile flört ettiğini itiraf eden Ceren Hindistan kimdir?



Ceren Hindistan dün Mustafa Sandal ile flört ettiğini itiraf etmiş, Mustafa Sandal ise aşk iddialarını reddetmiş ve arkadaş olduklarını dile getirmişti.



Ceren Hindistan, yaptığı açıklamada "Mustafa benim için değerli ve sevdiğim bir insan arkadaşız ve konuşuyoruz. Özel hayatı konuşmaktan yana olmadım ve birbirimizi tanıma aşamasındayız, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Karşı tarafta (Mustafa Sandal) istemediği için beni bastırıyor bu konu ondan açıklayamıyorum. Mustafa'ya aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum. Bu süreç birbirimizi tanıyarak özel şekilde kalsın istiyoruz. Sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık" ifadelerini kullanmıştı.



Mesajları ortaya çıktı

11 yıllık eşi Emina Jahoviç ile yakın zamanda yollarını ayıran Mustafa Sandal, Hindistan'ın "Tanışma aşamasındayız" açıklamasının ardından aşk iddialarını reddetmişti. 2.Sayfa'nın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, Ceren Hindistan'ın Mustafa Sandal'dan gelen mesajları kendilerine gösterdiğini açıkladı. İkilinin açıklamalarına göre Mustafa Sandal, Ceren Hindistan'a şu mesajları atmış: "Sen çok güzelsin, ben yakışıklı neden sevgili olmuyoruz?", "Tek sıkıntı sana bakarken yaşanacak konsantrasyon bozukluğu", "Bana sana aşık olmaktan başka çare bırakmadın beni flörtle kandıramazsın", "Gördün mü magazinlerdeki resimleri nasıl da güzel duruyoruz.", " Bana fotoğraf atar mısın gözlerine bakmak istiyorum"

Sunucular, Sandal'ın güzel oyuncuya "Nerede oturuyorsun hemen adresine ver geleyim." diye mesajlarda attığını söyledi.







Ceren Hindistan kimdir?

27 Şubat 1989 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Kars, Sarıkamışlıdır. Babasının büyükbabası Hindistan'dan Kars'a göç etmiş, soyadları bu yüzden Hindistan olmuş. Bir abisi vardır. Ankara Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi mezunudur.

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2007 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasına katılıp son 10 finalistlerinden oldu. Yarışma sonrası yönetmen Abdullah Oğuz'un teklifi ile kendisinden bir yaş büyük abisi ile İstanbul'a yerleşerek Workshop'lara katılmaya başladı ardından dizi filmlerde oynadı.

İşadamı Kürşat Yılmaz, futbolcu Özer Hurmacı ve yapımcı Murat Tokat ile birlikteliği oldu.

2012 yılında senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Babalar Ve Evlatlar" dizisinde Ceren Hindistan 'Zeynep' karakterini canlandırken; dizide Fatma Girik, Serdar Gökhan, Murat Ünalmış gibi isimlerle rol alıyor.

Ceren Hindistan, 2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde" Hürrem Sultan'ın sadık cariyesi olan Ahsen Hatun karakterini canlandırdı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

2013 yılında sadece 4 bölüm oynatılan ve finalsiz biten "Firuze" adlı dizide başrollerini Ceren Hindistan (Firuze), Haluk Piyes (Demir), Ceyda Ateş (Suzan), Fırat Çelik (Oğuz) ve Engin Şenkan (Cemal) oynuyorlardı.

2014 yılında senaristliğini Mahinur Ergun'un yaptığı "Aşktan Kaçılmaz" adlı dizi filmde Berk Oktay, Pelin Akil, Çağdaş Onur Öztürk ile başrolleri paylaştı.

2015 yazında evleneceği Antalyalı işadamı Ümit Aslan'la birlikte 14 Şubat 2015 Sevgililer Günü'nde Umre'ye gitti. 25 Temmuz 2015 tarihinde Antalya Memorial Hastanesi'nde Arya Rima Aslan bir kız çocuğunu doğurdu.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Aşktan Kaçılmaz (TV Dizisi)

2013 - Firuze (Firuze) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl ( Ahsen Hatun) (TV Dizisi)

2012 - Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2010 - Saklı Hayatlar (Nergis) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Sakarya Fırat (Nihan Tekintaş) (TV Dizisi)

2009 - Ah Kalbim ( Yeşim) (TV Dizisi)

2008 - Baba Ocağı (İsmet) (TV Dizisi)

2007 - Senin Uğruna (Serpil) (TV Dizisi)

2007 - Fedai (Ceyda) (TV Dizisi)