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'Cicişler' gözaltına alındı

Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

'Cicişler' gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sosyal medyada "Cicişler" olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esra Ersoy'un sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü ile "uyuşturucuya özendirmek" suçunu işlediği, Ceyda Ersoy'un ise uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Ersoy kardeşler Beşiktaş Etiler'deki evlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #gözaltı #esra ceyda kardeşler
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