Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin başarılı oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor ile Özlüce Tesisleri’nde antremana çıktı. Bursaspor tarafından antremana ait görüntüler paylaşıldı. Bursaspor tarafından "Takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra antrenmana çıkan Erkan Kolçak Köstendil göz doldurdu" açıklaması yapıldı. Köstendil, yaptığı açıklamada, "Şeref tribününe çağırmış. Dedim ki 'benim yerim şeref tribünü değil'. Kaleci için erken bir yaş 35. Açma germeyi tam yapmadan antremana geçerse sakatlanma riski yüksek olur." dedi. Köstendil, Instagram hesabından Bursaspor'u etiketleyerek "yine yeni yeniden" ifadelerini kullandı. Köstendil'in antremanda kaleci olduğu görüldü

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin başarılı oyuncularından 'Vartolu' karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor takımı ile antremana çıktı.



Dizide ölüp ölmediği merak edilen Köstendil, Bursaspor Özlüce Tesisleri’nde antremana çıktı.







Antremana dair görüntüler Bursaspor tarafından paylaşıldı.



Bursaspor tarafından paylaşımlarda, "Takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra antrenmana çıkan Erkan Kolçak Köstendil göz doldurdu" ifadeleri kullanıldı.







VARTOLU'DAN AÇIKLAMA



Köstendil, antreman öncesinde ve antreman sırasında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:



"Şeref tribününe çağırmış. Dedim ki 'benim yerim şeref tribünü değil'. Kaleci için erken bir yaş 35. Açma germeyi tam yapmadan antremana geçerse sakatlanma riski yüksek olur."







Takım arkadaşlarıyla samimiyeti gözlerden kaçmayan 'Vartolu', antremana ait fotoğrafları, Instagram hesabından Bursapor'u etikletleyerek, "yine yeni yeniden" ifadeleriyle paylaştı.



Bu arada Köstendil'in antremanda kaleci olduğu görüldü.



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