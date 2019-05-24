Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberlere, oğlu Murat Arkın'dan tepki geldi. Murat Arkın, "Yorum, tıklanma ve reklam gelirleri artsın diye yalan haber yapan internet siteleri, profiller, haber portalları. Siz hepiniz öleceksiniz o yaşayacak." ifadelerini kullandı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberlere, oğlu Murat Arkın sert tepki gösterdi.



Arkın, şu açıklamayı yaptı:



"Yorum, tıklanma ve reklam gelirleri artsın diye yalan haber yapan internet siteleri, profiller, haber portalları.



Siz hepiniz öleceksiniz o yaşayacak.



Takipçilerimize tavsiyem, yalan haber yapan site ve profilleri bloklamanız.



Sizin duygularınız üzerinden çıkar elde ediyorlar."



ulusal.com.tr



