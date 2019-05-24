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'Cüneyt Arkın hayatını kaybetti' haberlerine Murat Arkın'dan sert tepki

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberlere, oğlu Murat Arkın'dan tepki geldi. Murat Arkın, "Yorum, tıklanma ve reklam gelirleri artsın diye yalan haber yapan internet siteleri, profiller, haber portalları. Siz hepiniz öleceksiniz o yaşayacak." ifadelerini kullandı

'Cüneyt Arkın hayatını kaybetti' haberlerine Murat Arkın'dan sert tepki

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberlere, oğlu Murat Arkın sert tepki gösterdi.

Arkın, şu açıklamayı yaptı:

"Yorum, tıklanma ve reklam gelirleri artsın diye yalan haber yapan internet siteleri, profiller, haber portalları. 

Siz hepiniz öleceksiniz o yaşayacak. 

Takipçilerimize tavsiyem, yalan haber yapan site ve profilleri bloklamanız. 

Sizin duygularınız üzerinden çıkar elde ediyorlar."

ulusal.com.tr

Etiketler; #cüneyt arkın #murat arkın
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