1.5 yıldır birlikte olan Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrıldığı iddiasının ardından çiftten açıklama geldi. Video paylaşan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli iddiayı "Delirmişsiniz" diye gülerek yanıtladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında son dönemin gözde çifti Defne Samyeli- Cem Yılmaz hakkında şaşırtan bir gelişme gündeme geldi.



Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli arasında 10 gündür büyük bir kriz yaşandığı yönünde haberler geldiğini aktardı. 1.5 yıldır birlikte olan Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrılık kararı aldı. İddiaya göre, birbirleriyle artık anlaşamadıklarını yakın dostlarına söyleyen ünlü çift, ayrılmamak için geri adım atmadı.



Açıklama geldi

Defne Samyeli ile video paylaşan Cem Yılmaz, "Delirmişsiniz, delirmişler, valla delirmişsiniz" diye gülerek yanıtladı.



Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları Nisan 2018'de sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü.



1.5 yıldır birlikte olan çiftin ilişkilerini Cem Yılmaz şu sözlerle anlatmıştı: "Tanışıklığımız 90'lı yıllara dayanıyor. Defne'yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz.''