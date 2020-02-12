Defne Samyeli ile Eren Talu neden boşandı? Boşanma hakkında çıkan aldatma iddiaları... Eren Talu kimdir? 

1995 yılından 2011 yılına kadar evli kalan çiftin 23 yaşında olan Deren ve 16 yaşında Derin adında iki kızları var.

Mimarlık yapan Talu, sunucu Defne Samyeli ile dolu dizgibn bir aşk yaşamıştı. Evlenmeye karar veren çiftin düğünleri de 95 yılında gündem olmuş, sosyete tarafından ilgi ile izlenmişti.

Galatasaray Lisesi'nde eğitim alan Talu, ailenin en büyük çocuğudur. Güzel Sanatlar Akademisi'nde mimarlık eğitimi alan Talu, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesidir. Kulüpte bir süre yöneticilik de yapmıştır.

Defne Samyeli ile ayrılığından sonra 2011 yılında Serap Talu ile evlenmiştir. Defne Samyeli ile boşanma sürecinde Serap Talu'nun da ismi geçmiştir.

Hürriyet'in haberine göre, boşanma davasında Samyeli, "2005 yılında Antalya Belek’de yapımına başlanan Adam&Eve otelin inşaatı sırasında stajyer mimar Serap Şenyüz. Eren Talu’nun hala hayatında olan Serap Şenyüz yine Talu’ya ait CE mimarlıkta işe başlamıştır. Eren Talu Serap Şenyüz’ü 2007 yılında yabancı dil eğitimi için Londra’ya da göndermiştir. Hatta 2007 sonbaharı’nda eşi Defne Samyeli ve çocuklarıyla tatil için Paris’deki Disneyland’a geldiğinde Eren Talu trenle Londra’ya giderek Serap Şenyüz’ün yanına gitmiştir. (Tren bileti mevcuttur)” diyerek mahkemeye kanıtlar sunmuştur.

Talu ise Samyeli'yi, Richard Gizbert adlı bir televizyoncu ile aldattığını iddia etti.

Çekişmeli boşanma davasının sonuçlanmasından 2 ay sonra Talu, Serap Şenyüz ile New York'ta dünyaevine girdi. Çiftin kısa süre sonra Su adlı bir bebekleri dünyaya gelmiştir.

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