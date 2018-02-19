Bill Gates: Hükümet niye benden daha fazla vergi almıyor?
Bill Gates: Hükümet niye benden daha fazla vergi almıyor?
Yenilenebilir enerjide İran atağı
Yenilenebilir enerjide İran atağı
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

Demet Akalın'dan İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener hakkında açıklama

İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener hakkında konuşan Demet Akalın, "Ona teşekkür ederim, ben de dul kalabilirdim" dediği iddia edildi

Demet Akalın'dan İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener hakkında açıklama

Boşandığı eşi İbrahim Kutluay yüzünden küs olduğu Demet Akalın’la Bebek’te bir mekânda pişti olan Demet Şener, yıllar sonra ilk kez ünlü şarkıcı hakkında konuşmuştu. Demet Akalın da bu açıklama sonrası sessiz kalmadı ve Şener için, “Ona teşekkür ederim ben de çoluklu çocuklu, işsiz güçsüz ve dul kalabilirdim” dediği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Demet Şener ilk kez konuştu.

DEMET ŞENER'DEN AÇIKLAMA

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, yürüyüş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, Akalın’ı görmediğini belirtip, "Kendisini görünce böh gibi bir tepkim olamaz. Küçücük bir camiada yaşıyoruz, herkesle karşılaşabiliriz. 16 yıl geçti üzerinden, hayatta daha önemli şeyler var. Bir gün varsınız bir gün yoksunuz. Bunlar önemli, gerisi hikâye, ben çok şey öğrendim hayattan, boş verin." diye konuşulduğu iddia edildi.

DEMET AKALIN'DAN YANIT

Demet Akalın ise "Ona teşekkür ederim, ben de çoluklu çocuklu, işsiz güçsüz ve dul kalabilirdim" dediği öne sürüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #demet akalın #demet şener #İbrahim Kutluay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.