İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener hakkında konuşan Demet Akalın, "Ona teşekkür ederim, ben de dul kalabilirdim" dediği iddia edildi

Boşandığı eşi İbrahim Kutluay yüzünden küs olduğu Demet Akalın’la Bebek’te bir mekânda pişti olan Demet Şener, yıllar sonra ilk kez ünlü şarkıcı hakkında konuşmuştu. Demet Akalın da bu açıklama sonrası sessiz kalmadı ve Şener için, “Ona teşekkür ederim ben de çoluklu çocuklu, işsiz güçsüz ve dul kalabilirdim” dediği belirtildi.



Geçtiğimiz günlerde Demet Şener ilk kez konuştu.



DEMET ŞENER'DEN AÇIKLAMA



Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, yürüyüş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, Akalın’ı görmediğini belirtip, "Kendisini görünce böh gibi bir tepkim olamaz. Küçücük bir camiada yaşıyoruz, herkesle karşılaşabiliriz. 16 yıl geçti üzerinden, hayatta daha önemli şeyler var. Bir gün varsınız bir gün yoksunuz. Bunlar önemli, gerisi hikâye, ben çok şey öğrendim hayattan, boş verin." diye konuşulduğu iddia edildi.



DEMET AKALIN'DAN YANIT



Demet Akalın ise "Ona teşekkür ederim, ben de çoluklu çocuklu, işsiz güçsüz ve dul kalabilirdim" dediği öne sürüldü.



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