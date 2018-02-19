Şarkıcı Demet Akalın, Demet Şener ile ilgili bir soruya yanıt verdi. Akalın, "Bir şeyi merak ediyorum. Ya siz de çoluklu eşsiz ve işsiz kalırsanız seneler sonra?" sorusuna "Allah'a şükür kimsenin olacak yuvasını bozmadım. Allah da bozdurmasın" diye yanıt verdi

Şarkıcı Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener arasındaki karşılıklı açıklamalar sürüyor.



Demet Akalın bugün Instagram hesabından bir takipçisinin sorusuna yanıt verdi.



Akalın'a "Bir şeyi merak ediyorum. Ya siz de çoluklu eşsiz ve işsiz kalırsanız seneler sonra?" diye soruldu.



Akalın ise bu soruya şu cevabı verdi:



"Allah'a şükür kimsenin olacak yuvasını bozmadım.



Allah da bozdurmasın."



ulusal.com.tr



