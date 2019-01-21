Demet Akalın ve Okan Kurt magazin gündeminde yerini koruyor. Demet Akalın- Okan Kurt çifti boşandı mı? Geçtiğimiz yıl evlerine gelen haciz sonrası boşanan Okan Kurt ve Demet Akalın çifti kısa süre önce tekrar barışmıştı. Ayrılık sonrası barışan Kurt ve Akalın çiftiyle ilgili yeni ayrılık iddiası geldi. Demet Akalın'dan açıklama geldi.

Demet Akalın ve Okan Kurt magazin gündeminde yerini koruyor. Demet Akalın- Okan Kurt çifti boşandı mı?



Geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşanan Okan Kurt ve Demet Akalın ayrılığa çok fazla dayanamamış tekrar barışmıştı. Bugün bazı internet sitelerinde Demet Akalın ve Okan Kurt'un sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye bıraktığı iddia edildi.



Çıkan haberlerin ardından 2.Sayfa programına bağlanan Demet Akalın ayrılık iddialarına açıklık getirdi.



Demet Akalın iddialara şöyle yanıt verdi:

"Biz zaten birbirimizi takip etmiyoruz. Ayrılmadık, Allah korusun. Akşam Dubai'ye tatile gidiyoruz. Okan benim koyduğum fotoğraflara sinir oluyor, 'onu neden koydun, bunu neden koydun?' çekemem onu. O yüzden boşandıktan sonra takipleşmiyoruz."

