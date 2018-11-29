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Demet Şener'in Edvina Sponza’ya açtığı tazminat davasında karar

Eski manken Demet Şener'in, eski milli basketbolcu eşi İbrahim Kutluay’la boşanmasına sebep olduğu iddiasıyla Edvina Sponza’ya açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi

Demet Şener'in Edvina Sponza’ya açtığı tazminat davasında karar

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada, tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada, söz alan Şener’in avukatı Nezihe Hıdıroğlu, müvekkilinin ağır travma yaşadığını ve maneviyatının çöktüğünü belirterek, davalı tarafın celse arasında sunduğu Yargıtay kararlarının kendi dosyalarına emsal teşkil etmediğini öne sürdü. Avukat Hıdıroğlu, “Dava konusu evlilik dışı ilişkiden kaynaklı değildir. Davalı müvekkilimin kişilik haklarına saldırmıştır. Davalı şoförü aracılığıyla müvekkilime iç çamaşırları göndermiş ve yazdığı notla ‘bunları eşin aldı’ demiştir. Davanın kabulüne karar verilsin” diye konuştu.

Söz alan davalı Edvina Sponza’nın avukatı ise, dosyaya sundukları Yargıtay’ın emsal kararları doğrultusunda davanın reddine karar verilmesini talep ederek, davanın evlilik dışı ilişkiye dayanılarak açıldığını ve söz konusu iddiaların somut şekilde delillendirilemediğini savundu.

Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, açılan tazminat davasının reddine karar vererek, davalı Sponza’ın, davacı Şener’e tazminat ödemesine yer olmadığına hükmetti.

Şener, İbrahim Kutluay’la boşanmasına sebep olduğu iddiasıyla Edvina Sponza’ya 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #demet şener #Edvina Sponza #İbrahim Kutluay
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