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Deniz Akkaya'dan Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisi hakkında paylaşım

Manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisi hakkında bir paylaşımda bulundu. Akkaya, "Senelerce Avrupa Yakası fenomeninde herkesin artık ezberlediği fotoğrafım son bölüme kadar varlığını sürdürdü ve emekli olmuştu. Çay ocağında duran bu fotoğraf Sesunun dert ortağı idi. Gülse Birsel yine bir fenomen yaratmış ve yine beni unutmamış;efenim senelerdir tüm Gülse Birsel dizilerinde ürün yerleştirme yapiyoruzz" ifadelerini kullandı

Deniz Akkaya'dan Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisi hakkında paylaşım

Jet Sosyete dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı.

Dizi hakkında Manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya bir paylaşımda bulundu.

Akkaya, şunları yazdı:

"Senelerce Avrupa Yakası fenomeninde herkesin artık ezberlediği fotoğrafım son bölüme kadar varlığını sürdürdü ve emekli olmuştu. Çay ocağında duran bu fotoğraf Sesunun dert ortağı idi. Gülse Birsel yine bir fenomen yaratmış ve yine beni unutmamış;efenim senelerdir tüm Gülse Birsel dizilerinde ürün yerleştirme yapiyoruzz"

INSTAGRAM HİKAYESİNDE DE PAYLAŞTI

Akkaya, Instagram hesabının hikaye kısmında da bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Senelerce Avrupa Yakası dizisinde bu fotoğraf oynadı. Gülse Birsel efsanesinden video yollayan yollayana, bir şey deniyor yine hakkımda. Sadece şeref duyarım. Bu ülkede keşke çoğalsa dediğimiz en özel kalemden yine belli ki efsane iş başladı"

ulusal.com.tr

Etiketler; #deniz akkaya #jet sosyeye #gülse birsel
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