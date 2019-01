Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Deniz Çakır, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. Çakır, adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Deniz Çakır adliye çıkışında basın mensuplarına şunları söyledi:



"Hiç kimseyi kadın-erkek başörtülü-başörtüsüz hayat tarzı, cinsiyeti, dini, inancı, rengi için ayrımadım tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum bugüne kadar her zaman duruşum ve yaptığım şeyler bellidir. Ayrıştırmak için değil birleştirmek için bir sürü mücadele verdim bahsi geçen hiçbir şeyide yapmadım zaten ifademi de verdim. Zaten suçlamalar bugüne kadarki duruşma ters. Bir sanatçı bir kadını başörtülü-başörtüsüz diye ayırmaz. Tam tersine benim türbanlı, başörtülü, farklı dinden, renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var hepsini bugüne kadar sarıp sarmaladım. Hepsi de şu an yanımdalar. Şu an bir yargı süreci var daha fazla konuşmam doğru değil."