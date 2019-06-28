Doğu Demirkol ile Kaan Sekban açık oturumda kozlarını paylaştılar

Doğu Demirkol ile Kaan Sekban'ın kozlarını paylaştığı 'Ali Sunal Moderatörlüğünde Tarihi Buluşma: Doğu Demirkol & Kaan Sekban Açık Oturum' başlığıyla sosyal medyada yayınlandı. İki ünlü komedyenin 'Ben daha komiğim' içerikli kapışmasına Ali Sunal'ın da katılmasıyla ortaya çıkan kahkaha tufanı izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Doğu Demirkol, 12 Temmuz'da, Kaan Sekban 16 Eylül'de, 'Güldür Güldür Show' ise 17 Eylül'de Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde olacak. İki ünlü komedyen, seyircilerinin karşısına çıkmadan önce Ali Sunal'ın moderatörü olduğu açık oturumda kozlarını paylaştı.



Doğu Demirkol ile Kaan Sekban'ın 'Ben daha komiğim' içerikli açık oturumdaki atışmalarının videosu sosyal medyada yayınlandı. 'Ali Sunal Moderatörlüğünde Tarihi Buluşma: Doğu Demirkol & Kaan Sekban Açık Oturum' başlıklı video kısa sürede yüksek izleyici rakamına ulaştı.



Doğu Demirkol ile Kaan Sekban, gösterilerinin ne ölçüde komik olacağını açık oturumdaki atışmalarına moderatör Ali Sunal'ın da 'Güldür Güldür' ile katılmasıyla ortaya çıkan görüntü büyük beğeni topladı.

'Ali Sunal Moderatörlüğünde Tarihi Buluşma: Doğu Demirkol & Kaan Sekban Açık Oturum', Doğu Demirkol, Kaan Sekban ve 'Güldür Güldür Show'un Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki gösterilerinin ne ölçüde komik olacağı konusunda ipucu verdi.