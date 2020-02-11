Doruk Doğrusöz'den Sevda Demirel'e evlilik teklifi geldi

İşte Benim Stilim programında tanınan ve daha sonra cinsiyet değiştirip Doruk Doğrusöz adını alan DJ, kısa süre önce Sevda Demirel ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

İlişkilerinin güzel gittiğini ve aşklarını sık sık dile getiren çiftten güzel haber geldi. Daha önce de Demirel, 14 Şubat'ta nişanlanacaklarını söylemişti.

Sevda Demirel'in sahne aldığı mekanda Demirel'in yanına sahneye çıkarak eline mikrofonu aldı ve Demirel'e "En iyi en kötü günlerimizi birlikte yaşayalım; evlen benimle! Sana sadece soyadımı vermiyorum hayatımı veriyorum" dedi.

Bunun üzerine Demirel, sevgilisinin teklifine "evet" diyerek kabul etti.

ulusal.com.tr