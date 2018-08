Antalya'nın Serik ilçesinde, 'Regnum Live in Concert' kapsamında konser verecek olan Dua Lipa ve ekibi, et dönerden ayrana, Manuka balından taze çiçeklere, ilginç istekleriyle şaşırttı. Hijyen takıntısı olan Lipa, kulise de 50 el havlusu ve 50 banyo havlusu talep etti, odanın her yerine boy aynası konulmasını istedi.

Dünya müzik listelerinde hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa (23), 14 Ağustos Salı günü Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de konser verecek. Türkiye'deki ilk konseri öncesi Dua Lipa ve ekibinin istekleri şaşırttı.



50 EL HAVLUSU, 50 BANYO HAVLUSU



Lipa, ekibiyle birlikte kalacağı ve geceliği 15 bin dolar olan Crown Villa'da et döner ve ayrandan Manuka balına, el yapımı taze kurabiyeden deniz tuzlu bitter çikolataya çeşitli isteklerde bulundu. Ünlü yıldızın hijyen takıntısı da dikkat çekti. Kulisine 50 el havlusu ve 50 de banyo havlusu talep eden Dua Lipa'nın bir diğer isteğiyse odanın her yerine konulmasını istediği boy aynaları oldu.



BEYAZ IŞIĞA KARŞI ÇOK HASSAS



Kulisin aydınlatmasında kesinlikle beyaz ışık istemediğini belirten şarkıcı, kuliste ayrıca taze çiçekler olmasını da şart koştu. Lipa, gün içerisinde sık sık içtiği Hindistan cevizi suyundan da bol bol talep etti.



Konsere gelecek Dua Lipa hayranlarına, sanatçının fotoğrafının basılı olduğu 20 bin bardak hediye edilecek. Ayrıca sanatçıya, yapılan bez bebeği hediye edilecek.



'AFTER PARTİ'DE DJ MAHMUT ORHAN SAHNEYE ÇIKACAK



'Regnum Live in Concert' kapsamındaki Dua Lipa konserinin hemen ardından düzenlenecek 'after parti'de ise son dönemin en başarılı DJ'leri arasında gösterilen Mahmut Orhan setin başına geçecek.



