Serdar Ortaç yaklaşık 4 yıldır arasının bozuk olduğu Ebru Gündeş ile barıştı. Serdar Ortaç’ın barışma girişimleri sonuç verdi! Ünlü popçu, dört yıldır küs olduğu Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti. Gündeş, MS hastası arkadaşını, “Sana hayır deme şansım yok” diyerek affetti.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz ay, “Çağırsa koşarak giderim” diyerek barış mesajı gönderen, ardından, “Kavgalı değiliz” diye çark eden Serdar Ortaç, ortak prodüktörleri Hüseyin Emre ile bir restoranda sahne alan Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti. Gündeş, Ortaç’a yüz vermeyince duruma Emre el koydu. Emre, “Huysuz oğlumla, sevgili kızımı barıştıralım mı?” diyerek Ortaç’ı sahneye davet etti.



ACI HABERİ SAHNEDE ALDI



Ortaç'ın, “Biz küs falan değiliz, küs müyüz, açıklar mısın?” sözlerine Gündeş, “Değilmişiz” diyerek manidar bir cevap verdi. Ortaç önünde diz çöküp elini öpünce, “Hayatta en önemli şeyin sağlık olduğunu en iyi bilenlerdenim. Sana hayır deme şansım yok” diyerek eski dostunu affetti. Konser sırasında şehit haberlerini alan Gündeş, programını erken bitirdi.



Gündeş, “Bilsem ki’yi beraber söyleyelim. Biz Harbiye’de ufacıkken sahne aldık” diyerek önünde diz çöken Ortaç’ı kırmadı. İkilinin birlikte seslendirdiği şarkı davetlilerden büyük alkış aldı.



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