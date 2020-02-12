Ebru Şancı'dan eşine eleştiri: Dişleri çok kötüydü

Kanal D ekranlarına gelen 2. Sayfa programına konuk olan çift, evlilikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Ceylin ve Mila adında ikiz kızları olan çift, üçüncü bebeklerini bekliyor. 3 aylık hamile olan Şancı'nın anlattıkları herkesi güldürdü.

İlk buluşmalarında eşinin kendisini büfeye götürdüğünü, "Alpaslan’la ilk tanıştığımızda gözlerimle bir süzdüm önce. ‘Adam güzel ama ufak tefek dokunuş lazım’ dedim kendi kendime. Çünkü ben başak burcuyum bir şeye taktım mı takıyorum.Konuşuyoruz bir ara güldü. Dişinin birisi kırık, birisi çürük ben bunu takıntı yaptım. O gün kendisine bir şey söylemedim. Eve gittim, anneme anlattım. ‘Bir çocukla tanıştım, çok güzel, çok tatlı ama dişler felaket’ dedim. Annem kızdı ‘sana ne çocuğun dişlerinden yanlış anlar, o sana diyor mu bu tarz şeyler’ dedi" diye anlattı.

Daha sonra bu memnuniyetsizliğini 3 gün sonra eşine söylediğini ve tüm dişlerini yaptırdıklarını söyledi.

Yeni bebeklerini planlamadıklarını söyleyen Şancı, yemekten kendini kesmediğini de belirtti.

ulusal.com.tr