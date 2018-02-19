Ece Erken, son zamanlarda yaşanan çocuk istismarına karşı oğluna eğitim verdi. Erken, çocuğuna "Çocuklarda 3 tane nokta var. O noktaya anne, baba dışında kimse dokunamaz. Bir de ben yanındaysam doktorun dokunabilir" dedi

Ünlü sunucu Ece Erken, son zamanlarda yaşanan cinsel istismara karşı oğlunu karşısına alarak geçen sene TRT 1'de anlı yayında programımda pedagoguyla birlikte yaptığı bir çalışmanın eğitimini verdi.



Ece Erken çocuğuna şunları söyledi:



"Çocuklarda 3 tane nokta var. O noktaya anne, baba dışında kimse dokunamaz. Bir de ben yanındaysam doktorun dokunabilir. Nereler oralar? Göğüs, arka ve iki bacak arası. Şimdi söyle. Gel buraya doğru. Bir yabancı sana dokunursa senden izinsiz, ne yapacaksın? Çığlık atacaksın. Anne, baba dışında kimse sana dokunamaz."



Erken videoyu paylaşırken de şunu yazdı:



"geçen sene TRT1 de canlı yayında programımda pedagogumuzla birlikte yaptığımız bir çalışmaydı,(hintli yönetmen,oyuncu Aamir Khanın televizyon programından orjinalini izleyebilirsiniz)..Aslında çocuklarımıza 3 yaşından itibaren vermemiz gereken bir eğitim..keşke bu eğitimi vermek zorunda kalmasak,kimi zaman öz babasından bile sakınmamız(4.5 yaşında öz evladına cinsel istismarda bulunan babalar varken)gereken bir durum olmasa,bu sapkınlıkları hiç yaşamasak keşke işin özü bu sapıklar hiç yaşamasa!ben evladıma elimden geldiğince bu eğitimi vermeye çalışacağım."



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