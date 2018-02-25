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Emel Sayın hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Emel Sayın sevenlerini korkuttu...

Emel Sayın hastaneye kaldırıldı

Sevilen isim Emel Sayın bugün planlanan konserini iptal etti. Ağır gribal enfeksiyon geçiren sanatçı acil hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından Emel Sayın, istirahat etmesi için evine gönderildi.

KONSERİ ERTELENDİ
Bugün Tim Show Center’da planlanan konser 21 Mart Çarşamba gününe ertelendi.

EMEL SAYINDAN AÇIKLAMA

Usta sanatçı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Çok sevgili dinleyenlerim, son ana kadar bekledim ama olmuyor. Geçirdiğim ağır grip nedeniyle bu akşam vereceğim konseri 21 mart tarihine ertelemek mecburiyetinde kaldık. Çok üzgünüm. Sevgi ve saygılarımla..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #emel sayın #Emel Sayın grip #Emel Sayın hastaneye kaldırıldı
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