'Aşk ve Mavi' dizisinde 'Ali' karakterini canlandıran Emrah, oyunculuğu ve şarkıcılığı tamamen bırakarak yurt dışına yerleşeceği ortaya çıktı

'Aşk ve Mavi' dizisinde 'Ali' karakterini canlandıran Emrah, oyunculuğu ve şarkıcılığı tamamen bırakarak yurt dışına yerleşeceği ortaya çıktı



Habertürk'ten Mustafa Doğan kaleme aldığı yazıda şarkıcı Emrah'ın manejeri ile konuştuğunu belirterek, "Yıllar sonra ekranlara dönen Emrah, hem oyunculuğu hem de uzun zamandır uzak durduğu müziği tamamen bırakma kararı almış" ifadelerine yer verdi.



KARARI KESİNMİŞ



İşte Mustafa Doğan'ın Emrah ile ilgili kaleme aldığı yazı:



''Pazar akşamı, sevgili muhabir arkadaşımız Tarkan Abdullahoğlu'nun düğününde, Emrah'ın menajeri Engin ile sohbet ederken öğrendim.



'Aşk ve Mavi' dizisiyle yıllar sonra ekranlara dönen Emrah, hem oyunculuğu hem de uzun zamandır uzak durduğu müziği tamamen bırakma kararı almış. Kararı kesinmiş.



'Aşk ve Mavi'nin çekildiği Kapadokya'nın havasının soğukluğundan, haftanın 5 gününe yayılan yoğun setten dert yandı önce Engin. Ardından da büyük haberi verdi.



"Tam 36 senedir çalışıyor. 50 yaşına geldi. Artık yeter. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve bırakıyor. Yurtdışına yerleşecek. Günay Restaurant'ta 'İkincisi Yok' adlı bir konser verip müzik defterini de kapatacak" dedi.



Dizi ve müzik sektörü, özellikle de set ortamı dışarıdan bakıldığında çok pırıltılı görünse de işin içyüzü hiç öyle cezbedici değil...



Çok iyi kazanırsınız, hesap cüzdanınız kışın çalışan doğalgaz sayacı gibi sürekli şişer durur ama ne o parayı harcamaya vakit bulursunuz ne de enerjiniz kalır. Evli ve çocuk sahibiyseniz ailenize hasret geçer zaman.



Çocukluğundan beri çalışan Emrah'ın da bu gerekçelerle böyle bir karar aldığını düşünüyorum. Evet, çalışmak, kazanmak güzel bir şey ama hayatı da kaçırmamak lazım. Kendisine şimdiden mutlu bir emeklilik hayatı diliyorum.''



ulusal.com.tr